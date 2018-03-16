Лавров: Дух казахстанской политики помогает нам эффективно работать

Состоялась встреча с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии.

16 марта прошла встреча президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с министрами иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Во встрече приняли участие министры иностранных дел Российской Федерации – Сергей Лавров, Турецкой Республики – Мевлют Чавушоглу, Исламской Республики Иран – Мохаммад Джавад Зариф.

В ходе беседы стороны обсудили результаты и перспективы переговоров по разрешению конфликта в Сирии в формате Астанинской площадки.

Глава государства отметил наличие ряда достигнутых в ходе Астанинского процесса договоренностей по прекращению огня.

- Сирийский кризис остается актуальным как для нас, так и для всего региона. В результате боевых действий погибло 400 тысяч человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Конфликт создал общую неблагоприятную обстановку во всем регионе. Тем не менее, Астанинский процесс вселил надежду на скорейшее прекращение войны и кровопролития в Сирии. Астанинские переговоры активизировали Женевский процесс, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН по установлению перемирия в регионе.

В свою очередь министр иностранных дел России С.Лавров выразил признательность Президенту Казахстана за предоставленную площадку в Астане и указал на важность поиска решения конфликта в Сирии.

- В Восточной Гуте за последние двое суток уже около 20 тысяч мирных граждан смогли покинуть эту территорию. Сейчас мы решаем вместе с ООН вопрос о том, чтобы обеспечить их предметами первой необходимости в местах временного пребывания до того, как они смогут вернуться к своим очагам, - сказал министр иностранных дел России.

С.Лавров отметил, что переговоры в Астане способствовали поиску путей урегулирования сирийского конфликта.

- Астана дала старт процессу, который признан всеми. Главное то, что Астанинская площадка стимулировала усилия в рамках сирийского урегулирования по всем направлениям. Это и борьба с террористами, и создание зон деэскалации, где режим прекращения боевых действий позволил существенно снизить уровень насилия. Кроме того, это и более эффективное решение гуманитарных вопросов, - сказал министр иностранных дел России.

С.Лавров, отметив высокую организацию переговоров, подчеркнул важность Астанинской площадки в контексте создания комфортной политической атмосферы.

- Неизменная линия Астаны, направленная на сближение противоборствующих позиций, и сам дух казахстанской внешней политики, ориентированной на поиск договоренностей, помогает нам эффективно работать, - заявил министр иностранных дел России.

Глава внешнеполитического ведомства Турции М.Чавушоглу также отметил эффективность Астанинского процесса и выразил свою приверженность данному переговорному формату.

- Прошло уже чуть больше года с момента начала переговоров в Астане, и мы смогли добиться больших достижений и прогресса в ходе этого процесса. Вчера рабочая группа по мерам доверия впервые устроила здесь, в Астане, встречу, которая касалась обмена заложниками и заключенными. Мы бы хотели сохранить такую динамику, которая присуща Астанинской площадке. Мы смогли получить новый стимул для продвижения этого процесса, - сказал министр иностранных дел Турции.

М.Чавушоглу также подчеркнул необходимость поиска политического решения конфликта в Сирии.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что, несмотря на существующую проблему в Восточной Гуте, в целом сторонам удалось понизить уровень вражды и насилия в Сирии.

- Мы смогли смягчить ситуацию, решая некоторые гуманитарные вопросы, несмотря на наличие проблем в Восточной Гуте. Мирные граждане в Сирии смогли получить защиту. Вчера мы начали работу по установлению доверия между сторонами, - сказал министр иностранных дел Ирана.

М.Зариф также отметил особую значимость Астанинской площадки в деле формирования политических путей и подходов в урегулировании кризиса в Сирии.

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