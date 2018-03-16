СК возбудил дело о нападении на Юлию Скрипаль

Открыто дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения в Британии на россиянку Юлию Скрипаль, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Об этом пишет РИА Новости.

Открыто дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

По словам Петренко, расследование проведут "в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права".

"Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", — добавила она.

Как пояснил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов, возбуждение в России уголовного дела, даже если преступление совершено за рубежом, дает следствию основания запрашивать информацию, в том числе у зарубежных коллег. Также это позволит СК вести следственные действия, в том числе допросы и обыски.

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.

В российском МИД назвали действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения "абсолютно сумасшедшими". В ведомстве отметили, что Москва в ближайшее время подготовит адекватный ответ на действия Лондона, в том числе вышлет британских дипломатов.

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