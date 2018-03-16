Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Бузовой поставят памятник

Скульптор убеждён, что певица отражает современные тренды массовой культуры и является кумиром российских подростков.

Фото : соцсети16 марта 2018, 22:05

Подмосковный скульптор решил увековечить скандально известную ведущую и певицу Ольгу Бузову. Сейчас он готовит макет будущего изваяния, которое — надеется он — в ближайшем будущем украсит Московскую область, пишет Лайф со ссылкой на телеканал "360".

Скульптор убеждён, что Ольга Бузова отражает современные тренды массовой культуры и является кумиром российских подростков — её ролики на "ютубе" набирают миллионы просмотров, песенное творчество изучают в вузах.

Скульптор обещает добиться установки монумента в Подмосковье. А вот знает ли об этих планах сама дива, пока не известно.

Ранее Партия ветеранов России предложила выдвинуть Ольгу Бузову в мэры Москвы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты