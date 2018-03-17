Стучал в окошко: воспитатели забыли малыша на морозе

Инцидент произошел в России.

Воспитатели детского сада во Владимирской области забыли ребёнка на улице. Как сообщает телеграм-канал Mash, мальчик 20 минут стучался в дверь и в окно.

Спасли его жители соседнего дома, которые позвонили в детский сад. Как оказалось, воспитатель просто забыл ребёнка на улице.

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