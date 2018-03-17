Иностранец оштрафован за провоз в Казахстан запрещенной религиозной книги
Мужчина в суде признал вину и сообщил, что не знал о запрете на подобную литературу.
Суд в Жамбылской области рассмотрел дело в отношении гражданина Кыргызстана, у которого обнаружили запрещенную религиозную книгу, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации пресс-службы Кордайского районного суда, в котором рассматривалось административное дело, мужчина предстал перед судом по статье 453 "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение продукции, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства".
Как выяснилось, запрещенную религиозную литературу 8 марта обнаружили пограничники в пункте пропуска "Кордай". В суде кыргызстанец признал свою вину и пояснил, что книгу "Таңдалған хадистер" (Избранные хадисы) ему подарил друг, о запрете этой книги он не знал.
Суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 100 МРП, или около 240 тысяч тенге. Книгу постановлено конфисковать.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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