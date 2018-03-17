На служебный автомобиль Булата Бакауова установили алюминиевые диски павлодарского производства

Сотрудники сервис-центра, в котором производили монтаж дисков, отметили высокое качество продукции бренда «К&К», выпускаемой в Павлодаре.

Аким Павлодарской области, как и обещал, первым поддержал местного производителя легкосплавных автомобильных дисков, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Новый комплект колес диаметром 18 дюймов на служебную машину главы региона установили на этой неделе.

Сотрудники сервис-центра, в котором производили монтаж дисков, отметили высокое качество продукции бренда «К&К», выпускаемой в Павлодаре.

Стоит отметить, что служебный автомобиль Булата Бакауова стал первым в Казахстане, на который установили произведенные на территории специальной экономической зоны «Павлодар» алюминиевые диски.

Напомним, аким Павлодарской области пообещал, что установит колеса, изготовленные в Павлодаре, на служебное авто еще до запуска предприятия.

На сегодняшний день на ТОО «КиК Павлодар», которое работает около четырех месяцев, выпустили уже около 20 тысяч дисков.

Все эти колеса отгружены в Тольятти, где продукция должна пройти этапы шлифовки, гравировки и покраски. После диски поступят на рынки России и Казахстана.

Адиль Аскеров

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