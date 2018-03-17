В Мангистау детей с ожирением стало больше

Количество детей, страдающих ожирением, с начала года увеличилось в 1,6 раза.

С начала года количество мангистауских детей до 14 лет, страдающих избыточным веслом, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

Количество детей, страдающих ожирением, с начала года увеличилось в 1,6 раза. Об этом сообщает главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими и образовательными объектами департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Мангистауской области Жазира Гапарова.

"Ожирение - это результат нарушения баланса между потреблением энергии (пищи) и ее использованием (уровнем метаболизма). Если исходить из самых простых представлений об энергетическом балансе, масса тела должна определяться разницей между поступлением и расходованием энергетических веществ. Согласно казахстанской статистике, каждый пятый ребенок страдает избыточным весом. Главная причина такой тенденции кроется в недостаточной физической активности, неправильном и нерациональном питании", - поясняет специалист.

В 2016 году зарегистрировано 2 200 детей с лишним весом, в 2017 году – 2 586. В мире же количество мальчиков и девочек с избыточным весом составляет 125 млн человек.

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