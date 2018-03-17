Казахстан вступает в Комитет по стали ОЭСР

Казахстанской стороной была проделана огромная работа по вхождению в комитет, которая заняла более 5 лет.

Совет ОЭСР одобрил заявку Казахстана по вступлению в Комитет по стали, передает МИА «Казинформ».

«По итогам презентации предварительного обзора политики стальной отрасли Казахстана, которая состоялась 28-29 сентября 2017 года, секретариат Комитета по стали принял решение рекомендовать Совету ОЭСР пригласить Казахстан в качестве ассоциированного члена. Сегодня стало известно, что Совет ОЭСР одобрил заявку», - говорится в информационном сообщении.

В ведомстве отмечают также, что казахстанской стороной была проделана огромная работа по вхождению в комитет, которая заняла более 5 лет. Были сформированы и представлены аналитические работы по стальному сектору в стране, о среднесрочных и долгосрочных задачах в отрасли.

«Повышение статуса участия в Комитете по стали ОЭСР позволит держать руку на пульсе происходящих событий, следить за их развитием и своевременно реагировать на изменения рынка, что поможет решать различные вопросы, касающиеся развития черной металлургии в мире, на равных правах с другими странами - крупнейшими производителями стальной продукции. А также даст неограниченный доступ к имеющимся колоссальным исследовательским и аналитическим материалам ОЭСР», - подчеркивают в МИР РК.

ОЭСР была создана в 1961 году, в нее входят 35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 45% мирового производства стали и 75% мирового экспорта стали.





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