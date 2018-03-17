Мать выложила фото сына в гробу, чтобы дети, которые его затравили, опомнились

После публикации фото отчаявшаяся мать надеется, что подростки-хулиганы пересмотрят своё поведение и перестанут издеваться над другими детьми.

Мать погибшего 12-летнего Энди Шерил Хадсон выложила на "Фейсбук" фото, на котором запечатлён мёртвый мальчик в гробу. Многим показалось бы странным действие матери, но убитая горем Шерил Хадсон объяснила, почему нашла в себе силы сделать фото и выложить его в соцсеть.

Дело в том, что 12-летний Энди покончил жизнь самоубийством из-за хулиганов, которые постоянно его терроризировали в школе. Родители мальчика сообщили о сложившейся ситуации учителям, но, по словам Шерил, за целый год травли со стороны одноклассников никаких мер не было принято, пишет Лайф.

Энди не выдержал постоянных издевательств и решил покончить жизнь самоубийством. Шерил сделала его последнее фото во время прощания и выложила снимок в Сеть, чтобы это увидели те, кто затравил мальчика.

"Я надеюсь, что после этого не только обидчики моего сына, но и все, кто делает то же самое, задумаются и пересмотрят свою жизнь, прекратят насилие над другими" - Шерил Хадсон.

Смерть ребёнка стала для Шерил ужасной трагедией, но женщина намерена теперь бороться с насилием среди детей и подростков. Она надеется, что смерть Энди послужит хорошим примером для всех.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!