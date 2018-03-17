Укротитель змей умер от укуса кобры

Несколько лет назад спасатель пережил один укус кобры — тогда он несколько дней провел в коме.

Житель Малайзии Абу Зарин Хусин умер от укуса кобры. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

33-летнего мужчину называли укротителем змей, он возглавлял специальное подразделение спасательной службы, члены которого занимались отловом ядовитых животных.

Змея укусила Хусина в городе Бентонге, когда он пытался ее поймать. Врачи не смогли спасти его жизнь. По данным издания, несколько лет назад спасатель пережил один укус кобры — тогда он несколько дней провел в коме.

В 2016 году индонезийская певица Ирма Бьюл, известная своим экзотическим шоу с кобрами, умерла на сцене после укуса змеи. Кобра напала на 29-летнюю исполнительницу во время концерта, при этом, несмотря на укус, она продолжала петь еще 45 минут.

Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием. Токсин, который попадает в тело жертвы, блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть. Если концентрация яда была большой, то человек может погибнуть через 15 минут после укуса.

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