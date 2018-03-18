Уральские бизнесмены оштрафованы за неубранный снег

Снега за последние недели навалило много.

Свыше 2 миллионов тенге штрафа выплатят бизнесмены Уральска за неубранный снег, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Уведомления о необходимости очистить прилегающую территорию владельцам магазинов, кафе и офисов раздает местная полицейская служба, на выполнение предписания дается 10 дней. Снег круглосуточно вывозят и коммунальные службы областного центра, после праздников синоптики обещают потепление в регионе.

Для малого и среднего бизнеса штраф за неубранный вовремя снег- от 30 МПР и выше, крупные компании и производства заплатят до 100 расчетных показателей. Вывезти снег на карьер бизнесмены должны сами, сугробы и наледь в ближайшие недели могут превратить улицы и тротуары в огромные лужи. Однако для некоторых предпринимателей забота об удобстве клиентов заканчивается за порогом магазина.

Данияр Ракишев, начальник отделения МПС г. Уральска:

- В сутки сотрудниками МПС было составлено 8 административных протоколов, где было наложено взысканий административных штрафов в сумме более 300 тысяч, взыскано 126 тысяч. Все организации МСБ уведомлены, на тех, кто не убирал свою территорию от снега, были составлены административные протоколы.

Снега за последние недели навалило много. На очистке городских улиц занято 300 рабочих и 100 единиц спецтехники. Большая работа ведется по расчистке каналов в затапливаемых пригородных микрорайонах.

Асылбек Сакказов, руководитель дорожно-эксплуатационного предприятия:

- Работа сейчас проводится по городу, очистка арыков от снега и грязи. А вот здесь, в микрорайоне Сарытау, подтапливаемые районы, здесь работа ведется по очистке водопропускных каналов. Мы его ежегодно очищаем перед весенним паводком, три дамбы в 3км 700м.

Алтынбек Кайсагалиев, заместитель акима г.Уральска:

- Мы находимся на самой высокой точке города Уральска, внизу - город. Первым попадает микрорайон Сарытау, три уровня защиты, здесь канал идет. Самая верхняя точка, где мы находимся глубиной 4 метра, полностью прочищается, потом идет второй уровень защиты, и третий уровень.

Водопропускные трубы установлены в микрорайонах Болашак, Балауса и Сарытау. Талые воды будут отводиться в пойму реки Чаган.

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