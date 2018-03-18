В ВКО ограничили движение на одной из трасс из-за воды

Движение запрещено только для грузового автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Таскескен – Бахты», передает Zakon.kz.

Закрыт участок только для грузового автотранспорта, км 0-28, от поворота на село Таскескен с автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск до села Айтбай, с 20.00.

Причиной стало переувлажнение земляного полотна участка реконструкции.

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