Новая команда "Казахстанского Месси" снова одержала победу

Футболисты "Уфы" одержали вторую подряд победу в российской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках 23-го тура команда Сергея Семака в гостях победила "Краснодар" - 1:0. Автором единственного гола на 72-й минуте стал нападающий "Уфы" Иван Пауревич.

В этой встрече казахстанский нападающий "Уфы" Еркебулан Сейдахмет вошел в заявку, но остался на скамейке запасных. Дебютировал он в прошлом туре, в котором его команда на своем поле победила "Анжи" (3:2) - тогда форвард вышел на замену и поучаствовал во всех трех голах.

Победа над "Краснодаром" помогла "Уфе" прервать десятиматчевую серию без гостевых побед. Также башкирская команда впервые победила краснодарцев в рамках матчей РФПЛ.

После 23 туров "Уфа" с 34 очками идет на шестом месте, а "Краснодар", у которого 40 баллов, занимает четвертую строчку. Сейчас РФПЛ идет на перерыв, связанный с товарищескими матчами сборных, а в следующем туре 1 апреля "Уфа" на своем поле примет питерский "Зенит".

Добавим, что 18-летний Сейдахмет перерыв проведет в расположении национальной сборной Казахстана, которой предстоят два товарищеских матча - против Венгрии и Болгарии.