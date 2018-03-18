15 бьюти-трендов, которые так нравятся мужчинам, но не женщинам

Иногда мужчинам нравятся бьюти-тренды, которые нереалистичны или же некомфортны для женщин.

У разных мужчин бывает разное мнение о том, что им нравится в женской внешности. Некоторым парням нравятся девушки, которые предпочитают естественность и красят волосы только хной, другим -только девушки, которые выглядят как Кайли Дженнер. Но иногда мужчинам нравятся бьюти-тренды, которые нереалистичны или же некомфортны для женщин. Опять же, не всем мужчинам нравится одно и то же. И, наверное, девушки всё-таки экспериментируют над своей внешностью для себя. И в этом нет ничего плохого. Но невозможно игнорировать то, что мужчины оказывают влияние на индустрию красоты.

P.S. Девушки, вам может нравиться любой из этих трендов. Ни один из них не несёт в себе ничего ужасного и не делает вас плохим человеком, кроме чёлки, и то только потому что вы будете жалеть об этом, даже если это очень мило.

1. Супер-липкий блеск для губ, которым уже никто не пользуется

На самом деле сейчас такие блески для губ уже не так популярны. Они могут выглядеть хорошо на некоторых фотографиях, но они никогда не высыхают, а значит, ваши губы всегда будут липкими. И конечно, ситуация, когда ты идёшь по улице, ветер дует тебе в лицо, и волосы прилипают к губам, знакома любой девушке, которая хоть раз красила такой блеск для губ.

2. Платья без бретелек, которые постоянно сползают

Неудивительно, что мужчинам нравятся такие наряды, но когда платье постоянно сползает, это может отвлекать и утомлять.

3. Женщины давно бы отказались от утягивающего белья, но не тут-то было

Мужчины любят обтягивающие платья, но не знают, что для того, чтобы они выглядели на теле идеально, многие женщины надевают утягивающее бельё. Это секрет, но он всем известен. Многим мужчинам не нравится, что женщины надевают такое бельё - они говорят, что и так нечего утягивать. Но они и не догадываются, как сложно выглядеть идеально в тонком обтягивающем платье.

4. Парни хотят, чтобы у девушек была идеальная, но недостижимая фигура

Иногда парни хотят, чтобы у девушки была такая фигура, которой не может быть в реальности. Когда идеальный образ девушки основывается на фотографиях моделей Victoria's Secret или девушек, которых вы видите в Instagram, восприятие обычных девушек, которых вы встречаете в реальной жизни, может быть искажено. Мужчины также страдают от проблем своего внешнего вида, но женщины более склонны к расстройствам пищевого поведения. А это изнурительно как физически, так и морально.

5. Догадываются ли парни, сколько нужно косметики, чтобы выглядеть так, будто на твоём лице совсем нет косметики

Когда парни говорят, что они предпочитают девушек, которые выглядят естественно и не красятся, это на самом деле означает, что они предпочитают девушек с небольшим количеством консилера под глаза, туши на ресницах и помады на губах. Если девушка делает селфи, наверняка будут присутствовать фильтры и небольшая ретушь. В исследовании, на которое ссылался журнал Cosmopolitan, 91 мужчине показали фотографии 25 женщин, некоторые из которых нанесли макияж на лицо, а другие - нет. Женщины даже с лёгким, натуральным макияжем казались мужчинам более привлекательными.

6. Костюмы на Хэллоуин, которые едва прикрывают тело

Хотя такие костюмы и выглядят довольно забавно, похоже, что их придумывают мужчины. Удивительно, как далеко может зайти фантазия человека, когда он думает о "костюме тыквы" или "космонавта". Погода на Хэллоуин обычно бывает холодной, а в таком костюме вряд ли будет тепло. Но многим девушкам нравится носить такие костюмы, и это абсолютно нормально.

7. Конский хвост выглядит стильно, но это больно, и девушки с такой причёской выглядят лысыми

Сложно сказать, почему мужчинам нравится такая причёска. Но когда волосы собраны в тугой конский хвост, на волосяные фолликулы оказывается давление и это может вызвать потерю волос и другие "прекрасные" вещи, как, например, головная боль. Ничто не сравнится с чувством, когда ты приходишь домой и распускаешь волосы, уложенные в конский хвост.

8. Экстремально высокие каблуки, от которых болят ноги

Такие босоножки выглядят очень красиво и стильно. Проблема только в том, что проходить в них хотя бы несколько часов сложно. А уж если предстоит марафон на целый день, то к концу дня такие босоножки окажутся уже не на ногах, а в руках. Высокие каблуки являются частью фантазий многих мужчин. Ах если бы они думали так же о ботильонах по щиколотку, а не о босоножках на шпильке, которые не в моде уже с 2008 года.

9. Обильные тени на веках - часть фантазий некоторых мужчин

Некоторые мужчины, которые любят, когда женщины красятся, любят, когда они красятся очень сильно. Но такой тяжёлый макияж вряд ли подойдёт для повседневной жизни. Сумасшедший smoky-eyes хорошо смотрится в музыкальных клипах, фильмах и рекламе, но не подходит функционально для повседневной жизни. Когда женщины представляются как объект мужского потребления, например, в рекламе, им наносят тяжелый яркий макияж на глаза. Это всё - часть мужских фантазий. В реальной жизни, если речь не идёт о ночном клубе, настолько яркий макияж не будет смотреться хорошо.

10. Сложно представить, сколько денег женщины тратят на эпиляцию

Удаление волос, вероятно, является многомиллиардной индустрией. Женщины во всём англоязычном мире и не только знают знаменитую песню "Bananarama" за её вездесущее присутствие в объявлениях о бритвенных станках. Сообщение для женщин однозначное: ваша кожа должна быть мягкой и гладкой, как у младенца всё время. Хотя у женщин, которые рекламируют бритвенные станки, нет волос на теле. Эпиляция стоит недёшево. И это утомительный процесс, такой же как бритьё. Не всем так повезло с малым количеством растительности на теле и брови, которые не требуют много внимания.

11. Мужчинам нравится, когда девушки могут есть всё, что они захотят, но только если они остаются при этом худыми

Парни хотят, чтобы девушка могла есть всё, что она хочет и при этом была худой. Обычно два этих качества не сочетаются. Они даже не представляют, какую силу воли проявляют стройные девушки, когда дело доходит до бургеров.

12. Кто-нибудь ещё считает, что идеальная кожа - это миф?

Все, кто когда-либо страдал от наличия угрей, этот пункт для вас. От угрей очень сложно избавиться, и большинство людей мучаются от акне долгие годы. И это может даже привести к серьёзной депрессии и серьёзным проблемам с самооценкой, особенно у молодых людей, которые могут считать прыщи поводом для уклонения от социальных контактов. Обычно на публике акне маскируют при помощи специальных средств. Поскольку акне зачастую вызывается генетикой, для многих людей не существует способа избежать этого заболевания без специального лечения, которое не всегда доступно или эффективно. Доведение кожи до совершенного состояния - это настоящий подвиг. И стремление к такому совершенству создало многомиллиардную индустрию.

13. Чокеры выглядят здорово на фотографиях, но заставляют девушек чувствовать себя неуютно… как при клаустрофобии

Честь и слава тем девушкам, которые могут носить чокеры и при этом не чувствовать, что они задыхаются. Чокеры то появляются, то выходят из моды каждые несколько лет. Но последняя тенденция, вероятно, была самой продолжительной. Вы можете купить простые чокеры из эластичного нейлона, сложные чокеры, сделанные из металла и сумасшедшие чокеры, сделанные из пластика. Одно дело надеть чокер для того, чтобы сделать фотографию, но носить его целый день может быть кошмаром.

14. Мужчинам нравятся женщины, которые поменяли что-то в своём теле при помощи пластической хирургии. И они лгут, когда утверждают противоположное

На другой стороне спектра парней, которые предпочитают женщин со спортивной внешностью, находятся парни, которые любят женщин, которые выглядят немного искусственно. Доказательством этого является популярность пластической хирургии во всём мире. Некоторым девушкам и самим нравится такой "пластиковый" внешний вид, но чаще он находит отклик в душах парней.

15. Никогда не позволяйте парню убеждать вас отстричь чёлку

Если твой парень когда-нибудь скажет, что тебе пошла бы чёлка, беги и измени своё имя. Так же, как и косички, мужчинам нравятся чёлки, потому что это ассоциируется у них с юностью и невинностью, но также с аниме. Знаменитости почти никогда не стригут чёлку - не важно ради роли в кино или для того, чтобы разнообразить свой образ в реальной жизни. Помните, как когда Зои Дешанель появилась без чёлки, её никто не узнал? Дакота Джонсон для многих по-прежнему Анастейша Стил, пока не отрастит волосы. У Анастейши была чёлка, и это делало её образ невинным. Не будь такой, как она.

Источник: thetalko.com

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