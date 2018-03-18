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NASA опубликовало фото бури на Юпитере

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером.

Фото : www.missionjuno.swri.edu18 марта 2018, 07:10

NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno, сообщает РИА Новости.

На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.


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