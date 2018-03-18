NASA опубликовало фото бури на Юпитере

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером.

NASA опубликовало фотографию бури на Юпитере, сделанную автоматической межпланетной станцией Juno, сообщает РИА Новости.

На снимке запечатлен шторм, бушующий на северном полушарии планеты.

Everything's coming up roses. See a close-up view of a storm with bright cloud tops in this rose-colored view of #Jupiter. https://t.co/gRC8diDxTr pic.twitter.com/JjODp2o3ek — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) 15 марта 2018 г.

Изображение было сделано в феврале во время одиннадцатого сближения Juno с Юпитером. Аппарат находился примерно в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ученые-любители обработали сделанный межпланетной станцией снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облачные пики окрасились в розовый цвет.

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