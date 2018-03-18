Казахстан направил 203 наблюдателя на президентские выборы в России

Делегацию наблюдателей от Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан возглавляет председатель Берик Имашев.

В наблюдении за выборами Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года от Республики Казахстан принимают участие 203 наблюдателя в 23-х субъектах Федерации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на отдел по связям со СМИ ЦИК РК.

В составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств работают 136 казахстанцев, в Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества – трое, а также в Миссии БДИПЧ/ОБСЕ – 39 человек.

Делегацию наблюдателей от Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан возглавляет председатель Берик Имашев. В наблюдении за выборами также принимают участие заместитель председателя Константин Петров, секретарь ЦИК РК Сабила Мустафина, член ЦИК РК Зауреш Баймолдина и сотрудники аппарата Центризбиркома.

В рамках межпарламентского взаимодействия от Парламента Казахстана участвуют 25 наблюдателей, в том числе в составе делегации Межпарламентской Ассамблеи СНГ (6), Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (10), Парламентской Ассамблеи ОДКБ (2) и по приглашению Совета Федерации и Государственной Думы (7).

Российской стороной отмечено, что на этих выборах Казахстан лидирует по числу наблюдателей.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!