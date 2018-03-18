Депутат Селтанов опроверг родство с одним из подозреваемых

Подозреваемых семиклассников двое, отец одного из них умер от переживаний, сообщил чиновник.

Депутат маслихата Сарыагашского района Южно-Казахстанской области Сапарали Селтанов опроверг информацию о том, что один из старшеклассников, подозреваемых в насилии над семилетним ребенком из поселка Абай, является ему родственником. Об этом пишет Today.kz.

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что фамилия одного из подозреваемых - Селтанов. По словам депутата, она не соответствует действительности.

«Неправду говорят. Это ложная информация. Подозреваемых двое, отец одного из них умер от переживаний. Это семиклассники, сейчас идет следствие. Виноваты они или нет, неизвестно», - заявил депутат.

Напомним, ранее Селтанов подтвердил свое родство с полицейским, директором школы и урологом, которые также вовлечены в ЧП.

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