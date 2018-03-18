Пенсионерка в Алматы с паспортом СССР хотела голосовать на выборах президента России

Женщина удивилась, когда узнала, что с советским паспортом она не сможет проголосовать.

Пенсионерка с паспортом СССР пыталась проголосовать на выборах президента России — курьезный случай произошел в Генеральном консульстве Российской Федерации в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Пожилая женщина пришла за избирательным бюллетенем, продемонстрировав паспорт гражданина Советского Союза.

Сотрудники избирательной комиссии объяснили пенсионерке, что проголосовать с паспортом несуществующего государства у нее не получится.

Во время беседы выяснилось, что у женщины имеется и паспорт Казахстана.

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