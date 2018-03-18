Багдат Мусин прокомментировал деятельность Загипы Балиевой

Мусин рассказал, что омбудсмен не боится брать на себя ответственность в ключевые моменты.

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Багдат Мусин на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором заступился за уполномоченную по правам ребенка Загипу Балиеву, передает Zakon.kz.

В первую очередь Мусин рассказал, что работал под руководством омбудсмена и может судить только о тех качествах, которые заметил в ней на тот момент, только о хороших.

«Иначе будет неправильно. Все говорят сегодня о ней, как о человеке изверге, но я не могу на это все смотреть и молчать. Получается не по- мужски. Поздравлять с днём рождения, с 8-м марта, говорить пожелания и хвалебные слова, а в тяжёлый момент ничего не сказать. Это значит просто быть подлецом. Она очень волевая женщина», - пишет чиновник.

Чтобы лучше раскрыть личность Балиевой, Мусин решил рассказать историю, которая, по его словам, отпечаталась в его памяти: «Был момент становления тех самых государственных баз данных (Юр.лица, физ.лица и регистр недвижимости). Кто не знает они являются практически сердцем наших всех реформ в сфере госуслуг. То что паспорта сейчас выдаются в считанные дни, что юрлица регистрируются за 5 минут, что при покупке недвижимости не надо отбивать пороги БТИ- это все стало возможно благодаря тем созданным базам данных. На ее период управления Министерством Юстиции РК пришлось создание основы нынешнего электронного Правительства и ЦОНов».

«Так вот случай из моей жизни. В 2х тысячных все помнят про БТИ- это были коррумпированные структуры. Президент тогда же в 2004 году объявил что надо создавать Электронное Правительство, но для этого необходим был фундамент. То есть основные базы данных. На тот момент 16 областных БТИ имели 16 разрозненных информационных баз, они не были первоисточником, так как никто никогда не мог сказать что эти базы идентичны с бумажными архивами. А учитывая что недвижимость практически самое ценное что есть у народа, при каждой сделке надо было сверяться с бумажными архивами и под этим предлогом БТИшники устанавливали баснословные тарифы за выдачу информационных справок, и за саму процедуру регистрации права на недвижимое имущество. Когда встал вопрос о том чтобы внедрять ЕДИНУЮ базу недвижимости и убрать локальные 16 баз, БТИшники как один начали говорить о проблемах и о невозможности объединения и создания Единого кадастра. Как сейчас помню ключевое совещание, где БТИшники и Директора департаментов юстиции со всех областей были против создания Единой базы (по понятным нам всем причинам). А она в свою очередь, прервав совещание позвала нескольких людей, в том числе и меня как Айтишника для брейнсторминга по данному вопросу. Когда слово дошло до меня, я сказал: Да, созданная Единая база не идеальна, но даже если она была бы идеальна, они (БТИшники) всегда будут против и будут саботировать ее внедрение, так как не будут рубить сук на котором сидят. Здесь нужна воля, проронил я в конце. Вернувшись на совещание, она буквально стукнула по столу и боевым голосом сказала что начинаем пользоваться Единой базой Гос базой данных Регистр недвижимости, и кто не выполнит приказ, может писать заявление, отговорки не принимаются. Именно с того момента начала разрушаться некогда одна из самых коррумпированных структур. Чтобы всем было ясно, приведу некоторые цифры масштабов той коррупции которая имела место. 100 долларов стоила ускоренная справка (это неофициальная ставка). Ещё больше стоило ускоренно оформить сделку. Если вспомнить строительный бум Алматы и Астаны того времени и привести цифры в 1млн. сделок, то умножая цифру 100долларов на 1млн. (справок или сделок) получаем 100млн долларов теневого оборота. Это ещё очень маленькая доля того что было. Одних справок по недвижимости выдаётся сегодня несколько миллионов в год!»

Багдат Мусин считает, что эта история показывает, как можно одним решением искоренить коррупцию и облегчить жизнь казахстанцам – благодаря госслужащей, которая не побоялась взять на себя ответственность в ключевой момент.

В постскриптуме чиновник подчеркнул, что его пост не имеет отношения к ситуации, сложившейся вокруг мальчика из ЮКО.

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