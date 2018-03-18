Жириновский планирует из Брюсселя командовать "всей планетой Земля"

Политик насторожил своим амбициозным заявлением о дальнейших электоральных планах.

Кандидат в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушёл от ответа на вопрос о наличии у него планов баллотироваться в президенты в дальнейшем.

— Следующих выборов не будет, поскольку мы переезжаем в Брюссель. В Брюсселе будем все находиться и командовать всей планетой Земля. Это выборы главы планеты Земля, — приводят РИА "Новости" слова лидера ЛДПР.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке № 2714 в 814-й школе на западе столицы.

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