Божена Рынска назвала пришедших на выборы образинами

Журналистка традиционно не стала стесняться в выражениях.

Российская журналистка Божена Рынска раскритиковала некоторых граждан России, которые пришли на президентские выборы, пишет Лайф.

— Вглядитесь в этих людей. Вот эти лица, "полные интеллекта и смысла", определяют, как нам жить дальше своим говноголосованием за кусок колбасы. Вот именно они, вот эти вот образины, по сути, диктуют, как нам, прекрасным, талантливым, умным, нам, цвету нации, жить дальше. Вот ты, прекрасная Божена, умничка с прекрасным слогом, понимающая в живописи и графике, будешь жить, как тупое стадо решит, — возмутилась она в "Фейсбуке".

Ранее Рынска бурно отреагировала на ситуацию с плачущим в самолёте малышом. Незадолго до этого в Сети появился ролик, который был снят одним из пассажиров Lufthanza на рейсе из Германии в США, — пассажиров терроризировал маленький мальчик. На протяжении всего полёта (восемь часов) он кричал, залезал на спинки сидений и пинался. Тогда Рынска написала, что "удавила бы мелкую тварь".

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