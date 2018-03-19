Опубликованы результаты экзитполов выборов президента России

Результаты показали безоговорочную победу одного кандидата.

По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента, Григорий Явлинский, баллотирующийся от "Яблока", набирает один процент голосов.

Максим Сурайкин и Борис Титов набирают по 0,7 процента, Сергей Бабурин — 0,6 процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента.

Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Собчак — 2,5 процента, Явлинский — 1,6 процента, Титов — 1,1 процента, Бабурин — один процент, Сурайкин — 0,8 процента. Недействительных бюллетеней — 1,2 процента.

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