Предварительные данные о победе встретили в штабе Путина аплодисментами

Согласно предварительным подсчетам, Путин лидирует.

Предварительные данные о победе на выборах действующего президента России Владимира Путина встретили в его штабе аплодисментами, пишет Лайф.

Ранее сообщалось, что действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с предварительным результатом в 71,97% голосов. Такие данные ЦИК обнародовала после обработки 21,33% протоколов избирательных комиссий.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!