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Предварительные данные о победе встретили в штабе Путина аплодисментами

Согласно предварительным подсчетам, Путин лидирует.

Фото : © РИА Новости / Алексей Никольский19 марта 2018, 00:45

Предварительные данные о победе на выборах действующего президента России Владимира Путина встретили в его штабе аплодисментами, пишет Лайф.

Ранее сообщалось, что действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с предварительным результатом в 71,97% голосов. Такие данные ЦИК обнародовала после обработки 21,33% протоколов избирательных комиссий.

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