В провинции Дамаск сбит самолёт ВВС Сирии

Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Свободной сирийской армии".

На кадрах видно, как истребитель во время полета загорается и падает. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.

#Breaking || Rural #Damascus #FSA forces shot down regime Sukhoi warplane this morning near the Chinese factory above east Qalamoun, rural Damascus#Syria pic.twitter.com/I0NZhzbStn