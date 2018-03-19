Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В провинции Дамаск сбит самолёт ВВС Сирии

Опубликовано видео момента падения.

Фото : © РИА Новости / Илья Питалев19 марта 2018, 01:58

Боевики сбили самолет ВВС Сирии в районе хребта Каламун в провинции Дамаск, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Свободной сирийской армии".

"Момент падения боевого самолета Су-22, вылетевшего сегодня утром из аэропорта Ан-Насирия в Восточном Каламуне", — говорится в комментарии к посту.

На кадрах видно, как истребитель во время полета загорается и падает. По некоторым данным, пилот успел катапультироваться и приземлиться на территории, подконтрольной правительственным войскам.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты