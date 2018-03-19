Лионель Месси установил новый рекорд

"Барселона" идет без поражений в Примере и уверенно возглавляет таблицу.

Каталонская "Барселона" нанесла поражение "Атлетику" из Бильбао в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Пако Алькасер (8-я минута) и Лионель Месси (30-я).

Для аргентинского форварда этот мяч стал 25-м в сезоне. Таким образом, Месси стал первым футболистом, забившим 25 голов в девяти сезонах Примеры подряд.

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забивал 25 голов в восьми сезонах Примеры подряд и в этом сезоне может повторить достижение Месси. На счету португальца 18 голов.

Третьим по этому показателю идет бывший нападающий "Реала" Уго Санчес, забивавший 25 голов в четырех сезонах примеры подряд.

"Барселона", не знающая поражений с начала сезона в Примере, лидирует в турнирной таблице чемпионата с 75 очками, опережая на 11 баллов идущий вторым мадридский "Атлетико", у которого матч в запасе. "Атлетик" (35) располагается на 13-й строчке.

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