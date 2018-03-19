Налоговые заявления, представляемые через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»

Совместным приказом Министра информации и коммуникаций РК от 16 февраля 2018 года № 47 и Министра финансов РК от 19 февраля 2018 года № 239 в соответствии с пунктом 3 статьи 208 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года утвержден следующий перечень налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»:

1. Налоговое заявление о регистрационном учете частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

2. Налоговое заявление о приостановлении (продлении, возобновлении) представления налоговой отчетности.

3. Налоговое заявление налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности.

4. Налоговое заявление на получение выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам.

5. Налоговое заявление о постановке на регистрационный учет.

6. Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов.

7. Налоговое заявление на получение подтверждения налогового резидентства.

8. Налоговое заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика.

9. Налоговое заявление на получение справки о суммах, полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных (уплаченных) налогов.

10. Налоговое заявление об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат.

Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, и наряду с этим утрачивают силу:

1) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 630 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1189 «Об утверждении перечня налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;

2) совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 июля 2017 года № 421 и Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 12 июля 2017 года № 257 «О внесении изменений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1189 и Министра финансов Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 630 «Об утверждении перечня налоговых заявлений, представляемых через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».