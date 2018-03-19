Центральная клиническая больница поздравляет казахстанцев с Наурызом

В клинической больнице будет проводиться акция.

АО «Центральная клиническая больница» СОВМИНКА поздравляет казахстанцев с замечательным весенним праздником Наурыз. Желает крепкого здоровья и отличного настроения!

В связи с этим, оповещает всех граждан Казахстана о проведении акции:

В период с 19.03.18 по 06.04.18

- при госпитализации в стационар на срок более 6 дней, 7-й день госпитализации бесплатно для платных пациентов. Скидки не распространяются на: оперативные вмешательства, ИМН, лекарственные препараты, исследования (лаборатория, функциональная диагностика и т.д.), на отделения реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар.

- при госпитализации в стационар на срок более 10 дней, 2 койко- дня бесплатно для платных пациентов. Скидки не распространяются на: оперативные вмешательства, ИМН, лекарственные препараты, исследования (лаборатория, функциональная диагностика и т.д.), на отделения реанимации и интенсивной терапии, дневной стационар.

В период: 19 и 20 марта 2018г.

- предоставить 30% скидку на консультативный прием в поликлинике, в ОПМУ.

Тел для справок: 8 727 261-04-50, наш адрес:

Стационар - г.Алматы, Панфилова 139.Уг. Шевченко.

Поликлиника - г.Алматы, ул. Шевченко 59, уг. ул.Байсеитовой.

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