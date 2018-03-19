Мировые лидеры поздравляют Путина с победой

В ЦИК России назвали поддержку Путина рекордной в истории постсоветской России.

Побеждающий на президентских выборах действующий глава государства Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег в мире, сообщает ТАСС.

Поздравительную телеграмму направил председатель КНР Си Цзиньпин. Как отметил китайский лидер, российский народ проявляет солидарность по многим вопросам, играя важную роль на международной арене, «верно шагая по пути развития мощной державы».

По телефону слова приветствия передал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Поздравление поступило и от президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с его переизбранием на этот пост на период 2018-2024 годы, а славный российский народ — с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов», — говорится в официальном сообщении.

Поздравления направили лидер Кубы Рауль Кастро и президент Сербии Александр Вучич.

«Приветствуем убедительную победу брата, президента России Владимира Путина. Россия уважает достоинство народов и гарантирует геополитический баланс и международный мир перед натиском империализма»,— написал президент Боливии Эво Моралес.

Успехов в работе Владимиру Путину пожелал президент Абхазии Рауль Хаджимба.

«Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также, я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира — тех, кто стремится уважать других», — заявил президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

По данным обработки 98,81 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин получил на выборах 76,65 процента (свыше 55 миллионов голосов). В ЦИК России назвали поддержку Путина рекордной в истории постсоветской России.

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