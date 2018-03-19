В «Астана Опера» состоится дебют Айзады Капоновой в партии Кыз Жибек

Первая казахская опера «Кыз Жибек» была создана 83 года назад по мотивам либретто выдающегося драматурга и писателя Габита Мусрепова.

В дни празднования Наурыза – 22 и 24 марта – в Большом зале «Астана Опера» слушателям предложат жемчужину национальной оперы «Кыз Жибек» Е. Брусиловского. 24 марта на сцене театра в партии Жибек дебютирует Айзада Капонова – яркое сопрано, солистка оперной труппы, лауреат международных конкурсов, кавалер ордена Құрмет.

- Также как и Кыз Жибек, я сама родом из Акжайык. Это самая близкая мне партия из всех национальных опер. Поскольку я росла в этих краях, то знаю местные традиции. Эта музыка у нас в крови, эти песни знакомы всем с малых лет. С трехлетнего возраста с платочком в руках я уже пела песни, вошедшие в оперу «Кыз Жибек». Когда в нашем районе ставили сцены из оперы «Кыз Жибек», то в молодости мой отец всегда выступал в роли Толегена. Две версии великого эпоса я прочитала еще будучи студенткой, а впервые вышла на сцену в образе Кыз Жибек на четвертом курсе. Сейчас я буду исполнять партию Жибек по-новому, не только с точки зрения артистизма, но и вокально: с момента последнего выступления в этой роли изменилось мое мышление, мировосприятие, в голосе появились новые краски, - сказала Айзада Капонова.

Перед исполнительницей стоит множество задач, крайне важна подача образа. Кыз Жибек – воплощение красоты. Она обладала такими качествами как мудрость, храбрость и сила характера, мастерски владела верховой ездой. Самым сложным в этой партии является исполнение жоктау – песни-плача Жибек по умершему возлюбленному в конце оперы. Необходимо передать свои чувства зрителям, сохраняя при этом контроль над собственными эмоциями.

Айзада Капонова окончила Казахскую национальную академию музыки по специальности «Вокальное искусство» (класс профессора, Заслуженного артиста Казахстана К.Н. Омарбаева). Мастерство певицы было отмечено победами на международных конкурсах, она – лауреат II премии Международного конкурса-фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (г. Астана); Лауреат I премии Международного конкурса вокалистов (г. Алматы); Обладатель Гран-при Международного конкурса-фестиваля им. Н.Тлендиева (г. Астана). В репертуаре солистки главные партии в оперных спектаклях, такие как Сара, Алтынай в опере «Биржан-Сара» М. Тулебаева, Ажар в опере «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, Мамыр в опере «Калкаман-Мамыр» Б. Кыдырбек, Виолетта в опере «Травиата», Джильда в опере «Риголетто» Дж. Верди, Олимпия в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, Царица ночи в опере «Волшебная флейта» В.А. Моцарта, Лючия в опере «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти.

Первая казахская опера «Кыз Жибек» была создана 83 года назад по мотивам либретто выдающегося драматурга и писателя Габита Мусрепова. В основу спектакля легла одноименная народная лиро-эпическая поэма о трагической любви Жибек и Тулегена. Композитор Евгений Брусиловский использовал в партитуре казахские народные песни, кюи и произведения народных композиторов – Ыбрая, Мухита, Жаяу Мусы, Таттимбета. Самым знаковым из таких сочинений стала ария Кыз Жибек, которая на самом деле является песней акына Ыбрая «Гак-ку» – поэтическая интерпретация лебединой песни.

Отметим, что партию Жибек также готовится исполнить Заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай. В роли Тулегена выступят Заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев, Жан Тапин, Бекежан – Заслуженный деятель Казахстана Сундет Байгожин, Талгат Галеев. Шеге – Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев, Базарбай – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Болат Есимханов, Камка – Заслуженный деятель Казахстана Дина Хамзина, Гульжанат Сапакова, Карлыгаш – Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, Мадина Исламова, Батсайы – Малика Минизини, Дурия – Заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Жанузак, Елена Ганжа.

Симфонический оркестр, хор и детский хор «Астана Опера», дирижер – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер-постановщик – главный режиссер Большого театра Беларуси Михаил Панджавидзе, консультант – Заслуженный деятель Казахстана, доктор философии (PhD) Асхат Маемиров, художники-постановщики – Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов, балетмейстер-постановщик – Мукарам Авахри, руководитель детской студии – Алтынганым Ахметова.

Начало спектаклей в 18.00.

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