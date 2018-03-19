О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь 2018 года

Численность населения страны на 1 февраля 2018 года составила 18 177,7 тыс. человек, в том числе городского - 10 439,6 тыс. человек (57,4%), сельского - 7 738,1 тыс. человек (42,6%). По сравнению с 1 февраля 2017 года численность населения увеличилась на 240,6 тыс. человек или 1,3%.

Естественное движение населения

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2018 года составило 33,3 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,42 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем 2017 года увеличился на 2,5 тыс. человек или на 13,1% и составил 21,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,83 человека.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 11,8 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем в январе 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,59 умерших на 1000 человек.

В январе 2018 года в республике зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2018 года умерло 146 младенцев или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64 или 20,2%, от болезней органов дыхания - 29 или 9,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм - 11 или 3,5%.

За январь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на 1000 родившихся.

Миграция населения человек январь 2017 года январь 2018 года Миграция - всего Прибыло 132 750 76 140 Выбыло 132 927 77 038 Сальдо миграции -177 -898 в том числе: Внутренняя миграция Прибыло 131 253 74 780 Выбыло 131 253 74 780 Сальдо миграции - - Внешняя миграция Прибыло 1 497 1 360 Выбыло 1 674 2 258 Сальдо миграции -177 -898 в том числе: Страны СНГ Прибыло 998 1 062 Выбыло 1 471 1 958 Сальдо миграции -473 -896 Другие страны Прибыло 499 298 Выбыло 203 300 Сальдо миграции 296 -2 В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 9,2% и составило 1 360 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 34,9% и составило 2 258 человек, сальдо миграции -898 человек. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. • доля прибывших из стран СНГ составила 78,1%; • доля выбывших в страны СНГ - 86,7%. Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 33,3% от общего числа внутренних мигрантов страны. Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило: • г. Астана - 1 058 человек; • г. Алматы - 3 549 человек; • Акмолинская область - 157 человек; • Мангистауская

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