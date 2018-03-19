О взаимной торговле Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе 2018 года

В январе 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 1393,9 млн. долларов США, что на 14,8% больше, чем в январе 2017 года, в том числе экспорт - 424,9 млн. долларов США (увеличился на 9,0%), импорт - 969,0 млн. долларов США (увеличился на 17,5%).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,5%, Кыргызскую Республику - 3,9%, Республику Беларусь - 3,5%.