Даниал Ахметов избран президентом федерации легкой атлетики

Новым президентом федерации легкой атлетики Казахстана стал Даниал Ахметов. Таково решение внеочередной конференции, состоявшейся в Астане 16 марта, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе федерации.

Ранее федерацию легкой атлетики возглавлял Адильбек Джаксыбеков, он в феврале текущего года избран президентом федерации футбола Казахстана.

«Концептуально мы будем двигаться в нескольких основных направлениях. Будем развивать инфраструктуру. Начнем с регионов, где легкая атлетика получила наибольшее развитие в нашей стране. Другой ключевой вопрос — подготовка резерва», — сказал Даниал Ахметов.

Он планирует встретиться с руководителями регионов и обсудить создание специализированных отделений легкой атлетики, либо создание спортивных школ.

«Потому что, если не будет массовости, не будет детей, то бесполезно рассуждать о будущем. Что касается спорта высших достижений, то в прошлом году в Восточно-Казахстанской области был создан профессиональный клуб по легкой атлетике Altay Athletics, с достойным финансированием и всеми условиями для роста мастерства. Это будет элитный клуб. Жесткие критерии должны быть и при формировании национальной сборной. А базой для нее должна стать сборная № 2, в которую войдут молодые спортсмены, которые являются резервом наших лидеров. Не менее важный вопрос — тренерские кадры. Любой талант может исчезнуть при низкой квалификации тренера. … Хочу поблагодарить всех за мое избрание, будем работать вместе, чтобы страна гордилась казахстанскими легкоатлетами», — отметил он.

Даниал Ахметов является акимом Восточно-Казахстанской области. В прошлом году он был избран в состав республиканской федерации легкой атлетики и возглавлял областную федерацию. Именно в этом регионе создан первый профессиональный легкоатлетический клуб Altay Athletics.

Прежний руководитель федерации Адильбек Джаксыбеков продолжит принимать участие в ее работе в качестве члена исполкома.

Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года в городе Павлодар. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер — строитель. Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

В 1976—1981 гг. — Мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;

В 1981—1983 года — инструктор Экибастузского горкома КПСС.

В 1983—1987 годы — заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината«Экибастузшахстрой».

С 1987 по 1991 годы — заместитель председателя Экибастузского горисполкома.

В 1991—1992 годы — управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой».

В 1992—1993 годы — глава Экибастузской городской администрации.

С 1993 по 1997 годы — глава администрации, аким Павлодарской области.

В 1997—1999 годы — аким Северо-Казахстанской области.

В 1999—2000 годы — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

В 2000—2001 годы — первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 2001 по 2003 годы — аким Павлодарской области.

С 2003 по 2007 годы — премьер-министр Республики Казахстан.

С 2007 по 2009 годы — министр обороны Республики Казахстан.

С 12.2010 года — глава компании в сфере экологической энергетики.

В 2012—2014 годы — министр по энергетике и инфраструктуре — Член Коллегии Евразийской экономической комиссии.

С 11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.