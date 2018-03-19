МОН РК будет увеличивать гранты по специальности «Кибербезопасность»

Сегодня по стипендии «Болашак» по направлению «IT-технологии и системы» завершили обучение около тысячи казахстанских студентов или 10%.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации сферы образования министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал о подготовке IT-специалистов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Еще одно направление - подготовка IT-специалистов. Сегодня в 84 вузах страны обучается около 33 тысяч человек, а более 24 тысяч в колледжах. Ежегодно из вузов выпускается более 10 тысяч студентов. Из колледжей - 8 тысяч. Мы ежегодно увеличиваем гранты в высшем образовании на IT-специальности. Если в этом году в соответствии с поручением Главы государства мы увеличили на 1340 грантов, в том числе есть и гранты по IT-специальности», - сказал глава ведомства.

Также он указал, что очень важным является вопрос качества образования.

«Поэтому необходимо, чтобы регулирование происходило через рейтинг образовательных программ. Подготовлен Нацпалатой предпринимателей Атамекен первый рейтинг вузов, ограниченный 30 вузами по IT. Он состоит из четырех критериев. Первое - это заработная плата выпускников по ГЦВП, учитывается, вышел ли он на работу или нет. Второй - НПП опросила 200 крупных компаний, в которых есть IТ-специальности и 200 IT-компаний отдельно - из каких вузов набираются специалисты. Третье - палата проводит опрос самих студентов на предмет пригодности полученных в вузе знаний. Четвертое - заслушивание самих деканов, ректоров», - отметил Е. Сагадиев.

«Мы презентовали рейтинг ректорам, понимание есть со стороны ректоров и есть дух соперничества. Мы в этом направлении будем вести работу. По другим специальностям тоже будут рейтинги. Это правильное направление, мы видим, что программы обновляются быстрее в вузах», - добавил министр.

В то же время сегодня по стипендии «Болашак» по направлению «IT-технологии и системы» завершили обучение около тысячи студентов или 10%.

«Они обучались в лучших университетах Великобритании, США, Малайзии, Канады, Сингапура и так далее. Многие из них работают в госорганах, в IT-компаниях и в наших вузах. Мы начали обучать также студентов по направлению «Кибербезопасности». Это новое направление. Ежегодно мы будем увеличивать гранты. Перед нами стоит две задачи по подготовке кадров: это подготовка специалистов IT-технологий, а также студенты, которые обучаются по другим специальностям тоже их обучать данному предмету», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

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