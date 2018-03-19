В Щучинске открылась современная база лыжного спорта

Сегодня в Щучинске открывается новая республиканская лыжная база. Данный спорткомплекс расположен на высоте 400 метров над уровнем моря. Общая площадь вместе с лесным фондом составляет 125,54 га, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Уникальный спортивный комплекс состоит из лыже-биатлонной трассы, биатлонной (роллерной) трассы, современного лыжного стадиона и отдельных корпусов административных зданий. Комплекс оснащен достаточно разветвленной собственной инфраструктурой, современным оборудованием, которые создадут максимально комфортные условия в подготовке спортсменов высокого класса круглый год.

"Мы очень рады этому событию. Здесь наши спортсмены могут готовиться в современных условиях. Это база соответствует всем международным стандартам. Данное сооружение уже успело впечатлить людей из других стран. Лыжная трасса, расположение - все соответствует международному стандарту. Надо понимать, что без хорошей базы мы не сможем достичь высоких результатов. На этой базе кроме центрально-олимпийской подготовки будет открыта спортивная школа, где будет готовиться резерв. Получается с детства они будут заниматься в современных условиях", - отмечает директор Дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов. По его словам, на этой лыжной базе будут заниматься сборные Казахстана по биатлону, прыжках с трамплина и команда по лыжным гонкам.

"Что касается Национального Олимпийского комитета, то мы сейчас проводим большую работу по аккредитации спортивных баз для национальных сборных команд. Это очень важно, мы уже разработали критерии, чтобы наши спортсмены занимались в хороших условиях", - добавляет Е. Канагатов.

Протяженность лыже-биатлонной трассы составляет 4585 м, биатлонной трассы (роллерной) – 7071 м.

Помимо проведения учебно-тренировочных сборов и республиканских соревнований, планируется приглашение представителей зарубежных стран для совместных сборов и проведение соревнований международного уровня FIS и IBU.

Комплекс включает в себя современный лыжный стадион, оснащенный 30 современными биатлонными установками для стрельбы, большим электронным табло, обеспечивающим информационно-трансляционную функцию, а также трибуны вместимостью 3000 мест. В судейском павильоне, который занимает пятиэтажное здание, расположены комментаторские кабины, комнаты допинг-контроля, пресс-центр, центр аккредитации и другие административные помещения.

Спортивный комплекс включает в себя тренажерный зал, боксерский зал, зал для тяжелой атлетики, игровой зал и бассейн для обеспечения качественным подготовительным процессом. Имеется также отдельный медицинский восстановительный центр, а также собственный гостиничный комплекс на 200 человек.

Щучинск традиционно считается местом развития лыжных видов спорта. В скором времени на лыжной базе появится трамплин с одной вышкой высотой в 82 метра и двумя спусками К-90 и К-125.