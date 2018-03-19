Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Исимбаева выгнала представителя министерства с правчаса

Представитель министерства по делам оборонной и аэрокосмической промышленности РК не смог ответить на вопросы депутатов.

Фото : Parlam.kz19 марта 2018, 12:35

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации сферы образования вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева выгнала представителя заместителя председателя Аэрокосмического агентства министерства по делам оборонной и аэрокосмической промышленности РК Баубека Оралмагабетова, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел при обсуждении вопросов состояния дуального образования в стране.

«Мой вопрос представителю министерства по делам оборонной и аэрокосмической промышленности Баубеку Оралмагабетову», - сказала Г. Исимбаева.

«Я им являюсь», - ответил Б. Оралмагамбетов.

«Вы сказали, что этот вопрос не относится к вашей компетенции? Мы не будем занимать ваше время. Вы не должны сидеть у нас на правительственном часе. Вы свободны, можете идти. Нам нужны люди, которые будут отвечать на наши вопросы. Вы можете заняться своей основной работой. Благодарю вас, можете идти», - отметила замглавы Мажилиса.

Ксения Давыдова, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты