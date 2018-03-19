Прокуратура Женевы ведет собственное расследование в отношении Храпуновых

Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования.

В Швейцарии прокуратура ведет собственное расследование в отношении Храпуновых, сообщает Zakon.kz.

"Да, действительно прокуратура кантона Женевы ведет собственное расследование в отношении членов семьи Храпуновых по факту легализации активов добытых путем хищения собственности города Алматы. В рамках данного расследования 19 октября 2017 года Акимат города Алматы получил уведомление о признании потерпевшим. Кроме того, 19 октября 2017 года женевская прокуратура в рамках указанного уголовного дела также предъявила обвинение Виктору, Лейле и Ильясу Храпуновым в легализации преступных доходов", - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Как отметили в акимате города Алматы, что настоящее уголовное дело находится на стадии досудебного расследования и на основании принципа презумпции невиновности окончательное решение в отношении Храпуновых вынесет швейцарский суд.

Напомним, в последнее время в СМИ публикуется информация о вызове четы Храпуновых и А. Ильяса на допрос в Антикоррупционную службу.

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