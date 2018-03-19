В ЮКО за взятку оштрафовали акима

Свою вину Базарбаев признал.

Акима города Жетысая Байдуалы Базарбаева оштрафовали за коррупционное преступление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свою вину Базарбаев признал. Приговор огласили 15 марта. Ему назначили штраф в размере 12 миллионов тенге. 4 миллиона он уже оплатил, остальную сумму обязуется внести в течение месяца, в противном случае суд может поменять свое решение», - сообщил судья Мактааральского районного суда Сейлхан Мусабеков.

Напомним, в конце февраля бывшего чиновника задержали в собственном кабинете при получении 200 тысяч тенге от местного жителя в качестве взятки. Ему предъявили обвинение по статье 366 части 2 УК РК.

В прошлом году аким Жетысая Б.Базарбаев принял участие в открытии общественного туалета. Чиновник сообщил, что объект построен по инициативе акима района, на его строительство затрачено 3,1 миллиона тенге.

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