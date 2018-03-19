Команда Головкина озвучила позицию относительно тейпирования рук в боях с «Канело»

Промоутер Том Леффлер разъяснил ситуацию с якобы незаконным методом перемотки рук Сауля «Канело» Альвареса, к которому его команда прибегла в первом бою с Геннадием Головкиным 16 сентября, сообщает Sports.kz.

Ранее тренер GGG Абель Санчес заявил о том, что угол мексиканца применил нелегальный способ тейпирования под названием «литье», однако Атлетическая комиссия Невады не усмотрела в эпизоде нарушения правил штата.

— Правило [о тейпировании] звучит немного размыто. Мы провели встречу с Комиссией, и они растолковали его на свой лад. Но такой способ незаконен в Калифорнии, Нью-Йорке и Великобритании. Это легально для Невады, но во всех тех местах, где ранее дрался Геннадий — «Мэдисон Сквер Гарден», «Форум», «O2 Арена» — такой метод не допускается.

Да, GGG может использовать такую же технику оборачивания рук. Это не какой-то особый способ, разрешенный только для «Канело», но запрещенный для других. Если бы Абель Санчес хотел, он мог бы перемотать руки Геннадия также. Просто это его философия — он не желает накладывать GGG повязки иного типа, разрешенные в этой юрисдикции, но незаконные где-либо еще. Поэтому он не будет менять стиль тейпирования, — ответил Леффлер в своей Periscope-трансляции.

Второй поединок Головкина и Альвареса запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.