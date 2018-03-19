В Сенате распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание бюро Сената Парламента РК, на котором были распределены законопроекты, поступившие из мажилиса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности определен ответственным за дальнейшую проработку и подготовку заключений к законопроектам о ратификации: Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Казахстана в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан; о ратификации Соглашения между Правительствами Казахстана и Таджикистана о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств; Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности.

По законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела» головным определен Комитет по социально-культурному развитию и науке.

На бюро также внесены предложения по повестке дня очередного заседания палаты, которое состоится 29 марта.

Сенаторы рассмотрят законопроекты: о ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительствами РК и РБ об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество; поправки в законодательство по вопросам регулирования земельных отношений; поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения.

В завершение бюро председатель сената К.Токаев сообщил, что с 30 марта по 4 апреля сенаторы отправятся в регионы для разъяснения пяти социальных инициатив президента Казахстана Н.А.Назарбаева.