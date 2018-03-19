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В горах Алматы спустят лавину

Жителей и гостей города просят воздержаться от походов и восхождений в местах спуска лавины.

Фото : express-k.kz19 марта 2018, 17:55

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы проведет профилактический спуск лавины, сообщает Zakon.kz.

"20 марта 2018 года на основании рекомендации РГП "Казгидромет" для обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК "Шымбулак" будет производиться профилактический спуск снежной лавины на лавиносборе №26 (Талгарский перевал)", - говорится в сообщении ДЧС.

В целях исключения чрезвычайных ситуаций жителей, гостей и туристов города Алматы просят воздержаться от походов и восхождений в местах проведения профилактических мероприятии.


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