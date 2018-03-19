Пострадавшие от паводков в ВКО получили помощь от гуманитарных сообществ

Пострадавшим раздали карты помощи ForteBank, на которые были переведены средства Фонда Булата Утемуратова.

Красный Полумесяц Казахстана совместно с Фондом Булата Утемуратова оказали помощь уязвимым категориям граждан, чьи дома были полностью разрушены или пострадали от паводков, в городе Аягоз, Восточно-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

Пострадавшим раздали карты помощи ForteBank, на которые были переведены средства Фонда Булата Утемуратова.

В первую очередь, в пятницу 16 марта, помощь получили 158 человек из числа наиболее уязвимых категорий граждан, чьи дома были полностью разрушены. Сегодня, 19 марта, помощь получили ещё 410 человек, представляющие следующие категории граждан - одинокие пенсионеры, матери одиночки, многодетные малоимущие семьи, инвалиды.

Эти средства помогут людям пережить первые и самые тяжёлые дни кризиса и закрыть свои первоочерёдные нужды - питание, санитарно-гигиенические и кухонные принадлежности, спальные принадлежности, лекарства, одежду.

Генеральный директор Красного Полумесяца Елена Ким отметила, что «новый механизм дал возможность предоставить помощь в первую неделю после прихода большой воды пострадавшим гражданам из уязвимых слоев населения».

Таким образом, помощь получили 122 семьи: 568 человек на общую сумму 17 040 000 тенге.

На данный момент приём заявок от граждан и оценка ситуации и потребностей пострадавших закончена. Красный Полумесяц Казахстана завершает свою работу в г. Аягоз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!