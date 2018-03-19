Кызылординцы хотят изменить часовой пояс области

Жители региона уже на протяжении 13 лет испытывают все прелести "двойного летнего времени", пожаловались главе антикоррупционного ведомства.

Житель Кызылординской области Болат Нурхожаев обратился к главе антикоррупционного ведомства Алику Шпекбаеву с просьбой посодействовать в решении вопроса с изменением часового пояса в их регионе, передает корреспондент BNews.kz.

По его словам, нынешный часовой пояс негативно влияет на жизнь кызылординцев.

Нурхожаев заявил, что его письмо, подписанное филиалами всех партий в области и НПО "Об изменении исчисления времени" №180000001110000172 от 19.03.2018 года в Администрацию Президента и канцелярию премьер-министра, где указано, что аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев написал письма от 27.02.2017 года и 13.01.2018 года, которые Администрация Президента отсылает обратно в акимат Кызылординской области.

"Это влияет не только на здоровье, трудоспособность, продолжительность жизни, предпринимательскую активность, но даже на личную жизнь госслужащих, исполнение ими поручений, снижается интеллект, производительность", - написал Болат Нурхожаев в ходе интернет-конференции

Он отмечает, что жители региона испытывают на себе все прелести "двойного летнего" времени. По словам Нурхожаева, для решения вопроса нужно, чтобы утратило силу постановление Правительства РК №775 от 20.07.2004 года.

"Уважаемый Алик Жатканбаевич, мы уже не знаем к кому обращаться. Осталось только судиться с Правительством РК. Как ваше Агентство может содействовать исполнению своих обязанностей сотрудниками центральных исполнительных органов в Астане, исправлению допущенной ошибки, по которой мы обращаемся во все инстанции вот уже 13 лет", - подытожил Нурхожаев.

Ответа от Шпекбаева кызылординец не получил. В агентстве отметили, что на все вопросы казахстанцев ответы будут опубликованы в течение суток.

Напомним, ранее в Кызылорде население просило вернуть региону "правильное" время. В областной прокуратуре отмечают, что в регионе принято неправильное географическое время.

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