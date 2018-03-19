Родители более тысячи детей в ЮКО отказались от прививок

Основные причины нежелания проходить вакцинацию связаны с религиозными убеждениями.

В Южно — Казахстанской области от прививок отказались родители более тысячи детей, сообщает zakon.kz со ссылкой на TVK.

Основные причины нежелания проходить вакцинацию связаны с религиозными убеждениями, говорят специалисты. Чтобы исправить ситуацию представители Министерства здравоохранения начали проводить семинары по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

По официальным данным 64% отказавшихся от прививок считают, что вакцинация противоречит религии, другая половина придерживается мнения о вреде вакцины. Впрочем, касаемо религиозного вопроса инъекции не являются грехом, уверяют эксперты.

«Перед тем как отправиться в хадж все мусульмане проходят вакцинацию против менингита. Если бы это считалась грехом, то они бы этого не делали. В целом, вакцинация считается нормальным явлением и в других вероисповеданиях. В основном против перевивок выступают приверженцы Салафизма», - говорит специалист управления по делам религии ЮКО Даурен Баккараев.

Избегают прививок не только верующие, но и обычные граждане, которые скептически относятся к дополнительному вмешательству в здоровье своих детей. Врачи в свою очередь убеждают в том, что повода боятся подобной процедуры нет. Отметим, что ежегодно на вакцинацию в Южно- Казахстанской области из Республиканского бюджета выделяется более 6 миллионов тенге. Проводятся и специальные семинары о плюсах прививок.

«Я отказалась от прививки одному из своих детей, так как он при рождении болел. В целом, я не против вакцинации, более того отношусь к этому положительно», - говорит Самига ТЕМИРОВА.

Специалисты предупреждают, что человек не прошедший вакцинацию больше рискует подхватить инфекционное заболевание, чем тот, кто прошел эту процедуру.

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