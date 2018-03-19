В Казахстане откроют Центры примирения

Центры примирения откроются на базе территориальных объединений профсоюзов Федерации профсоюзов РК.

В Казахстане откроют Татуласу орталығы (Центры примирения). Это поможет формированию новой философии взаимодействия гражданского общества, решать спорные вопросы без обращения в судебные и правоохранительные органы, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерация профсоюзов республики.

"В Астане 19 марта состоялось подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между Верховным судом и Федерацией профсоюзов. Документ подписали председатель Верховного суда Жакып Асанов и председатель федерации Бакытжан Абдирайым. Стороны заключили данный меморандум исходя из необходимости модернизации общественного сознания в рамках программы "Рухани жаңғыру" в вопросах решения споров и конфликтов во внесудебном порядке, в целях снижения конфликтности в обществе", - говорится в сообщении, распространённом в понедельник.

Отмечается, что революционный по сути и инновационный по содержанию проект создания Центров примирения, инициированный Верховным судом, в дальнейшем может внести значительный вклад в развитие гражданского общества Казахстана.

Меморандум предусматривает открытие Центров примирения на базе территориальных объединений профсоюзов Федерации профсоюзов. Центры примирения направлены на расширение возможностей населения для решения трудовых и иных споров и конфликтов путём примирительных процедур.

"Стороны договорились сотрудничать по вопросам взаимодействия и развития законодательства о регулировании споров путём примирительных процедур, обучение лиц, оказывающих услуги в Центре примирения и улучшения качества услуг. Создание центров - это необходимая инициатива Верховного суда, так как она формирует новый институт в сфере общественных отношений, основанный на практике мирной медиации конфликтов", - подчёркивается в информации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!