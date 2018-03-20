Проституток выгнали голыми на мороз

По словам местных жителей, охранников позже уволили.

Охранники парковки в подмосковных Люберцах выставили на улицу двух голых проституток, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 18 марта на территории жилого комплекса «Люберцы». На кадрах видно, как девушек обнаруживают случайные прохожие. Они помогли им забрать одежду и мобильные телефоны.

По словам местных жителей, охранников позже уволили.

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