52 чиновника осуждены за вмешательство в бизнес в Алматинской области

Большинство фактов связаны с получением взяток, где сумма варьировались от 300 тысяч тенге до 2 млн тенге.

59 должностных лиц привлечены к уголовной ответственности и 52 осуждено за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Такие данные были озвучены в ходе Форума предпринимателей и инвесторов в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей области.

В ходе форума было отмечено, что за последние годы антикоррупционная политика страны подверглась серьезным преобразованиям, были приняты кардинальные меры.

По словам руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по области Данияра Турганбаева, одной из стратегических задач является профилактика, то есть акцент сделан на предпосылки коррупции, а не на борьбу с ее последствиями.

"Нами принимаются все меры для ограждения представителей малого и среднего бизнеса от необоснованных вмешательств в их деятельность. За период с 2015 года по настоящее время нашей службой области выявлен 41 факт вмешательств в деятельность субъектов предпринимательства со стороны чиновников. В едином реестре досудебного расследования зарегистрировано 95 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 59 должностных лиц. Осуждены к различным видам наказания 52 должностных лица, в результате защищены права 72 субъектов предпринимательства", - сказал глава областного Нацбюро.

По словам Турганбаева, наибольшее количество преступлений совершено сотрудниками налоговой службы, местных исполнительных органов власти, нарушения допускались сотрудниками органов юстиции, сельского хозяйства, местных исполнительных органов.

При этом большинство фактов связаны с получением взяток, где сумма варьировались от 300 тысяч тенге до 2 млн тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!