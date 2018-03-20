Брокерские комиссии: ТОП 5 крупнейших брокеров с наименьшими комиссионными сборами

Несмотря на ограниченное количество финансовых инструментов и эмитентов, размещенных на казахстанской фондовой бирже, 14 из 21 представленного брокера на KASE предоставляют услуги прямого доступа.

Это значит, что любой желающий может напрямую через торговый терминал, предоставленный брокерами, долгосрочно инвестировать в перспективные компании или торговать «внутри дня» (интрадэй).

Крупнейшим брокером стал лидер почтовой связи в Республике Казахстан - Казпочта. Компания предоставляет широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских и электронных услуг. Совокупные активы компании составили 89,9 млрд тг, прирост за год - 17,6%.

На втором месте - международная инвестиционная компания «Фридом Финанс», активы которой за год выросли более чем втрое (сразу на 229,1%) - с 19,1 до 62,8 млрд тг.

Третье место - у «дочки» Народного банка, Halyk Finance. Активы брокера за год почти не изменились, и составили 31,8 млрд (годом ранее было 31,3). Прирост - всего 1,7%.

На четвертой строчке расположусь еще одна банковская «дочка» - на сей раз Банка Центркредит - BCC Invest. Активы брокера за год увеличились на 33,6%, составив 15,8 млрд тг (годом ранее 11,9 млрд тг).

Замыкает ТОП-5 очередная банковская дочерняя организация - «Казкоммерц Секьюритиз», входящая в группу QazKom. Совокупные активы инвестиционного банка и брокера составили 17,9 млрд тг (годом ранее 15 млрд тг), прирост - 19,4%.

Среди 5 крупнейших компаний, предоставляющих брокерские услуги прямого доступа через торговые платформы, лидером с наименьшими комиссионными сборами стала Казпочта. Брокерские комиссии у нацоператора начинаются с 0,01% (Казпочта).

Снижение комиссионных сборов зачастую зависит от увеличения объема торгов. Так, например, у Казпочты при объеме торгов до 10 млн тг брокерская комиссия - 0,05%. В то же время, при торговле свыше 200 млн - комиссия составит всего 0,01% от оборота.

Однако не все брокеры придерживаются подобной политики формирования комиссий. Так, например, управляющая компания «Фридом Финанс», занимающая второе место, предоставляет брокерские услуги с фиксированной комиссией от 0,04% до 0,2% вне зависимости от объема проведенных сделок. При этом в счет комиссии включено ограниченное или полное информационно-аналитическое сопровождение, что является дополнительным преимуществом, особенно для начинающих инвесторов.

Замыкают ТОП-5 Halyk Finance, «Казкоммерц Секьюритиз» и BCC Invest. Комиссионные сборы по брокерским услугам в данных компаниях колеблются от 0,03% до 0,1%, в зависимости от объема проведенных сделок купли - продажи ценных бумаг.