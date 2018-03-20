Подписан меморандум о сотрудничестве между Верховным Судом и Федерацией профсоюзов

Сегодня в высшем судебном органе страны состоялось совещание по вопросам развития медиации и примирительных процедур, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

В его работе приняли участие председатели судебных коллегий, судьи и сотрудники аппарата Верховного Суда, а также судьи местных судов и представители Федерации профсоюзов.

Открывая встречу, Ж.Асанов отметил, что, несмотря на очевидные выгоды разрешения спора посредством примирительных процедур, большинство споров все еще решается через суд. Подчеркнув большой потенциал гражданского общества для развития медиации, он сообщил о разработке проекта «Татуласу орталығы» («Центр примирения»).

«Это будет единая площадка, где гражданину будут предоставлены услуги медиатора, адвоката, судебного исполнителя, нотариуса, психолога и представителей социальных служб. Цель проекта «Татуласу орталығы» - всестороннее стимулирование развития примирительных процедур», - подчеркнул председатель Верховного Суда.

В ходе совещания выступили председатель Федерации профсоюзов Б.Әбдірайым, председатель территориального объединения профсоюзов Жамбылской области М.Толепберген, председатели Кызылординского и Восточно-Казахстанского областных судов К.Нурышев и Н.Кайырбеков.

В завершение встречи председатели высшего судебного органа и Федерации профсоюзов Жакып Асанов и Бахытжан Әбдірайым подписали Меморандум о сотрудничестве.

Заключение Меморандума, нацелено на снижение конфликтности в обществе посредством решения споров и конфликтов во внесудебном порядке с учетом модернизации общественного сознания в рамках программы «Рухани жаңғыру».

Стороны будут взаимодействовать по вопросам повышения возможностей для решения трудовых и иных споров путем примирительных процедур. Особое внимание будет уделено совершенствованию законодательства, обучению специалистов, обмену информацией, другим аспектам развития медиации и других форм внесудебного разрешения конфликтов.

В рамках Меморандума предусматривается открытие центров «Татуласы орталығы» на базе территориальных объединений профсоюзов Федерации профсоюзов.