Волшебное «Путешествие Пера Гюнта» представят в «Астана Опера»

Юных зрителей ждёт встреча с Симфоническим оркестром.

Атмосфера Норвегии, сказочные персонажи, увлекательное странствие вместе с главным героем в удивительные дали, в подземное царство, и многое другое ждет юных зрителей на премьере детского музыкального проекта «Путешествие Пера Гюнта» на музыку Эдварда Грига. Концерт из цикла «Классика детям» представят в дни весенних каникул – 30 марта.

- Детский репертуар Камерного зала «Астана Опера» пополнился новым проектом. Этот концерт является продолжением цикла «Классика детям», в него входят такие программы, как «Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Петя и волк» С. Прокофьева. Сюжетной основой «Путешествия Пера Гюнта» на музыку норвежского композитора Э. Грига стала пьеса Генрика Ибсена. Почему мы обратились к этому персонажу? Прежде всего, потому что музыка Грига невероятно свежа, а еще она многим знакома с раннего детства. Сам композитор очень любил детей, пьеса Ибсена написана для взрослых, но мы сделали адаптацию для юных зрителей, - пояснила музыковед Сауле Маулетова.

И пьеса Генрика Ибсена, и музыка Эдварда Грига воспевают Норвегию – величественную северную страну густых лесов, таинственных горных хребтов, узких извилистых морских заливов – фьордов.

По сюжету Пер Гюнт – искатель приключений и фантазер. Долгие годы он скитался в чужих краях в поисках богатства, славы и счастья. Судьба забрасывала его в пустыню и подземное царство. Вернувшись домой, странник оказался всеми забытым и никому не нужным, кроме верной возлюбленной Сольвейг, которая долгие годы преданно ждала Пера Гюнта. В последней сцене звучит норвежский танец Э. Грига, ведь где бы человек ни жил, где бы ни скитался, родная земля – дороже всего.

- «Пер Гюнт» – произведение одновременно сложное и интересное, с богатой драматургией и огромным количеством музыкальных образов. Прежде всего, это симфоническое произведение и наших юных зрителей ждёт встреча с Симфоническим оркестром. Но чтобы сделать это великое произведение более доступным восприятию детской аудитории, я создала форму, которая соответствует духу нашей высокотехнологичной эпохи. Это будет микс симфонической музыки, видеопроекций и театрального действия с участием персонажей - Горного короля, троллей и эльфов. Также наш проект украсят своим участием воспитанники детской театральной студии «Астана Опера». А главная задача – не просто познакомить юных зрителей с симфонической музыкой, а воспитать искреннюю любовь к ней и к театру, - заключила режиссер-постановщик Наталья Кагадий.

Симфонический оркестр «Астана Опера», Дирижер – Руслан Баймурзин, Режиссёр – Наталья Кагадий, Музыковед – Сауле Маулетова, Руководитель Камерного зала «Астана Опера» - «Мәдениет қайраткері» Маржан Жакенова.

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