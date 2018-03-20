В РК установлена цена для преобразования энергии ветра

Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию по использованию возобновляемых источников энергии.

Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 30 января 2018 года «Об утверждении предельных аукционных цен», сообщает Zakon.kz.

Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68тенге/кВтч (без НДС).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (19 марта).

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