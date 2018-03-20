В РК установлена цена для преобразования энергии ветра
Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию по использованию возобновляемых источников энергии.
Фото : yvision.kz20 марта 2018, 12:34
Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 30 января 2018 года «Об утверждении предельных аукционных цен», сообщает Zakon.kz.
Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68тенге/кВтч (без НДС).
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (19 марта).
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