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В РК установлена цена для преобразования энергии ветра

Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию по использованию возобновляемых источников энергии.

Фото : yvision.kz20 марта 2018, 12:34

Министр энергетики Казахстана подписал приказ от 30 января 2018 года «Об утверждении предельных аукционных цен», сообщает Zakon.kz.

Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68тенге/кВтч (без НДС).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (19 марта).


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